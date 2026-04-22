Eleşkirt'te çocuklar ilk bayramlarını aileleriyle okulda kutladılar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 23 Nisan heyecanı, 16 Nisan Anaokulu'nun düzenlediği anlamlı yürüyüş ve şenlikle zirveye çıktı. Velilerin de yarışmalara katılarak çocukluklarına döndüğü etkinlikte, miniklerin bayram neşesi tüm ilçeye yayıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Eleşkirt 16 Nisan Anaokulu, örnek bir etkinliğe imza attı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin bir araya geldiği programda; birlik, beraberlik ve bayram coşkusu aynı karede buluştu.

?Sokaklar marşlarla yankılandı

? Kutlamalar, 16 Nisan Anaokulu'ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar uzanan bayraklı yürüyüşle başladı. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde milli marşlarla yürüyen miniklerin korteji, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Parktaki kısa molanın ardından tekrar okul bahçesine dönen kalabalığı, eğlence dolu bir "Mini Bayram" bekliyordu.

?"Okul sadece dört duvar değildir"

?Etkinliğin mimarlarından olan 16 Nisan Anaokulu öğretmenlerinden Fatih Demir, günün anlam ve önemine dair şunları söyledi: "Bizim için eğitim sadece sınıflarda değil, hayatın tam içindedir. Bugün burada öğrencilerimizle, velilerimizle ve meslektaşlarımızla kurduğumuz bu güçlü bağ, 23 Nisan'ın birleştirici ruhunu yansıtıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki o ışığı görmek, ailelerin onlarla birlikte halat çekip çuval yarışına girmesi, özlediğimiz o bayram tablosuydu. Amacımız milli değerlerimizi minik kalplere neşeyle işlemek."

?Veliler yarıştı, Çocuklar coştu

?Okul bahçesindeki şenlikte veliler; halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Kendi anne ve babalarını yarışırken gören çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Velilerin ardından sahneye çıkan minikler ise oyunlardaki becerileriyle herkesi hayran bıraktı.

?4 yaş grubu öğrencisi Umutcan Başer ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bugün çok mutlu oldum. Bayraklarla yürüdük, şarkılar söyledik. Babamlar da yarışma yaptı, onları izlerken çok güldüm. Keşke her gün bayram olsa!"

?Final yöresel halk oyunlarıyla yapıldı

?Yarışmaların ardından tüm katılımcılar, Eleşkirt'in yöresel halk oyunları eşliğinde el ele verdi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin hep birlikte oynadığı halaylar, bayramın coşkusunu zirveye taşıdı. Her yaştan insanın aynı neşede buluştuğu bu özel gün, çocukların hafızalarında unutulmaz bir anı olarak kaldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı