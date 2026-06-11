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Elazığ'da manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler değerlendirildi

Elazığ'da manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler değerlendirildi
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Elazığ İl Müftülüğü, aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarındaki faaliyetleri değerlendirmek üzere toplantı düzenledi. İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında yapılan toplantıda hizmetlerin etkinliği artırılması için istişareler yapıldı.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) bünyesinde görev yapan personelle bir araya geldi. İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya müftüsü yardımcısı, ilgili şube müdürü ve ADRB personeli katıldı. İl Müftüsü Bingöl'ün başkanlık ettiği toplantıda, yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunularak mevcut çalışmalar istişare edildi.

Toplantıda aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler ele alınırken, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, genel değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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