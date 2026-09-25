Elazığ'da UMKE, acil müdahale ünitesinin kurulumu ve işletilmesi eğitimini verdi

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Elazığ'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kursiyerlere acil müdahale eğitimi verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren UMKE tarafından "Acil Müdahale Ünitesinin Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim kapsamında, muhtemel acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Katılımcılara acil müdahale araçları, çadır sistemi ve donanımları, tıbbi ve teknik ekipmanlar ile tıbbi cihazlar hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca hasta kayıt modülünün kullanımı ve Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle birlikte UMKE ekiplerinin acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi konusunda bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde sunulması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı