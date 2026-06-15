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Elazığ'da uluslararası "On the Road Safely and Smiling" Projesi başladı

Elazığ'da uluslararası 'On the Road Safely and Smiling' Projesi başladı
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Elazığ Vali Lütfüllah Bilgin İlkokulu'nun da paydaşı olduğu, 10 Türk ve 1 yabancı okul ortaklığıyla yürütülen 'On the Road Safely and Smiling' eTwinning projesi başladı. Proje ile öğrencilere trafik kuralları eğlenceli aktivitelerle öğretilecek.

Elazığ Vali Lütfüllah Bilgin İlkokulu'nun da paydaşı olduğu, 10 Türk ve 1 yabancı okul ortaklığıyla yürütülen uluslararası "On the Road Safely and Smiling" eTwinning Projesi başladı.

Trafik kuralları dünyasını çocukların oyunculuğu ve hayal gücüyle birleştiren uluslararası eTwinning projesi "On the Road Safely and Smiling" (Yolda Güvende ve Gülümseyerek) başladı. Vali Lütfüllah Bilgin İlkokulu'nun da paydaşı olduğu, 10 Türk ve 1 yabancı okulun ortaklığıyla yürütülen proje ile küçük öğrencilere trafik eğitiminin sadece işaretleri ezberlemekten ibaret olmadığı eğlenceli aktivitelerle gösterilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca sürecek olan uluslararası proje kapsamında küçük öğrenciler, kuralları yaşayarak öğrenmek adına adeta birer küçük tasarımcıya, inşaatçıya ve bisikletçiye dönüşecek.

Farklı okullardan akranlarıyla iş birliği yapacak olan çocuklar, çevrelerindeki dünyayı güvenli bir şekilde keşfetmenin yollarını arayacak. Trafik eğitimini neşeli bir deneyim haline getirmeyi amaçlayan bu ortak çalışma sayesinde, öğrencilerin erken yaşta trafik bilinci kazanması ve yollarda daha güvenli hareket etmeleri hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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