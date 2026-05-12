Elazığ'da robotik kodlama etkinliği

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde robotik kodlama etkinliği düzenlendi.

Alacakaya Kaymakamlığı ile Fırat Üniversitesi Teknokent iş birliğinde, Alacakaya Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu'nda robotik kodlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyip çocukların heyecanına ortak oldu. Teknolojiye yönelik farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, teknoloji, algoritma temel kodlama becerileriyle tanışırken keyifli ve öğretici anlar yaşadı. - ELAZIĞ

