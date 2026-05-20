Elazığ'da afet farkındalık eğitimi

Elazığ'da Harput Dini İhtisas Merkezi ile Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu öğrenci ve personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Harput Dini İhtisas Merkezi ile Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu öğrenci ve personeline yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında; başta deprem olmak üzere afet öncesinde alınması gereken hazırlık tedbirleri, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Yetkililer, toplumda afet bilincinin artırılması ve afetlere karşı hazırlıklı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - ELAZIĞ

