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Elazığ'da LGS maratonu başladı: 7 bin 729 öğrenci geleceği için ter döküyor

Elazığ'da LGS maratonu başladı: 7 bin 729 öğrenci geleceği için ter döküyor
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Elazığ'da saat 09.30'da başladı. İl genelinde 7 bin 729 öğrenci, iyi bir lise hedefiyle sınav salonlarında ter döküyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da saat 09.30 itibarıyla başlarken, il genelinde toplam 7 bin 729 öğrenci iyi bir lise hedefiyle sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da saat 09.30 itibarıyla başladı. İl merkezi ve ilçelerde toplam 7 bin 729 öğrenci, iyi bir lise hedefiyle sınav salonlarında yerini aldı. Geleceklerini şekillendirecek sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adaylar, kimlik kontrolü ve üst aramalarının ardından salonlara alındı. Saatler 09.30'u gösterdiğinde ise LGS'nin ilk oturumu olan sözel alan başladı. Adaylara bu oturumda 50 soru için 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturum olan sayısal alanda ise öğrenciler, 40 soruyu 80 dakikalık süre içinde çözmek için ter dökecek. Sınav merkezlerinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sınav giriş belgesi veya kimlik belgesi eksik olan öğrencilere yönelik İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin saat 12.30'a kadar açık kalacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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