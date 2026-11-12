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Elazığ'da Koç İlkokulunda düzenlenen oyun etkinliğine 70 öğrenci katıldı

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Elazığ'da Koç İlkokulunda düzenlenen oyun etkinliğine 70 öğrenci katıldı
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Elazığ'da Maarifin Kalbinde Oyun Projesi kapsamında Koç İlkokulunda düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, 35 veli ve öğretmenler bir araya geldi. Okul bahçesindeki oyun istasyonlarında geleneksel oyunlar oynanırken çocuklar eğlendi, paylaşma ve dayanışma duyguları pekişti.

Elazığ'da "Oyun Benim Hakkım, Oyunumu Oynarım" temalı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Maarifin Kalbinde Oyun Projesi kapsamında, Elazığ'da kasım ayının "Oyun Benim Hakkım, Oyunumu Oynarım" temalı etkinliği Koç İlkokulunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, 35 veli ve öğretmenler bir araya geldi. Çocukların oyun hakkına dikkat çekmek ve oyun kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen programda, okul bahçesinde oluşturulan oyun istasyonlarında öğrenciler, veliler ve öğretmenler birlikte geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

Tombik, top taşıma, çevir bul, birlikte zıpla, hareketli çember, yakantop ve çatlak patlak oyunlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de paylaşma, dayanışma, iş birliği ve birlikte başarma duygularını pekiştirdi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından çocuk hakları ve oyun hakkına yönelik hazırlanan pankartlar da sergilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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