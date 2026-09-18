Elazığ’da jandarma personeline enkazda arama kurtarma temel eğitimi

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından jandarma personeline yönelik enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından jandarma personeline yönelik enkazda arama kurtarma temel eğitimi devam ediyor. Eğitim, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin teorik bilgilerin aktarılmasıyla başladı. Ardından arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanların tanıtımı yapılarak kullanım alanları ve temel kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Eğitimin devamında, teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla saha uygulamalarına geçildi. Uygulamalı çalışmalarla personelin enkaz ortamında güvenli ve etkin şekilde hareket edebilmesine yönelik temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı