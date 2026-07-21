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Elazığ'da uyuşturucu ile mücadelede ailenin önemine değinildi

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadelede ailenin önemine değinildi
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Elazığ AFAD Müdürlüğü'nde, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemi konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Narkotik uzmanı tarafından verilen eğitimde, madde kullanımının erken fark edilmesi ve ailelerin rolü anlatıldı.

Elazığ'da AFAD personeline yönelik "Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından personele yönelik "Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, madde kullanan çocukların suça nasıl sürüklendiği, bu süreçte kimler tarafından istismar edildikleri, ailelerini hangi yöntemlerle kandırabildikleri ve madde kullanımının erken dönemde nasıl fark edilebileceği konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Eğitim, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Eyyüp Esergün tarafından gerçekleştirildi.

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin bilinçlendirilmesinin, uyuşturucuyla mücadelede en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulanan seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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