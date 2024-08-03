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Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme! Sınav süresi ve hamle hakkı değişti

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Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Park manevrasında değişiklik yapılırken, sürücü adaylarına geri parkta bir hamle hakkı daha verildi.

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı.

SINAVLAR 2 FARKLI GÜZERGAHTA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak. Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını belirtti.

SINAV SÜRESİ ARTIK 40 DAKİKA

Çelepkolu, "Sınav süresi 35 dakikayken artık 40 dakika olarak uygulanacak. Daha önce sabit bir güzergahımız varken sınav güzergahı artık iki güzergah olacak ve sınav sabahı görevli komisyonlar kura çekerek sürücü adayımıza göre kura neticesinde ki bir güzergahta sınava tabi tutacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek, iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak." dedi.

"U DÖNÜŞÜ NOKTASI BELİRLENECEK"

Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu, "Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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Yorumlar (3)

Anty-Partizan:

Sinavlara Ha Bire STANDARDIZASYON Getiriliyor, Duzenlemeler Yapilmaya Calisiliyor..Ama, Gercek Zamanli Trafik Hindistana Benziyor..Doner Kavsaga Girerken "Yol Ver" Tabelasi Olmasina Ragmen, Yol Hakki Iceride Saat Istikametinin Tersine Donenin Olmasina Ragmen Kimse Bunu Bilmiyor Bile..Ne Ogreten Var, Ne Uyan Var, Ne Kontrol Edip Cezai Yaptirim Uygulayan Var..2 Cizgi Arasinda Gidebilen de Yok, Dakikada 3 Kere Aynaya Bakip En Yakinindaki Araclar Ile Mesafesini Kontrol Altinda Tutan da Yok...

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Ejderha Dövmeli Herif:

Parktan önce trafik kurallarına asıl dikkat edilmeli. Yeşil ışık yanmadan kornoya basmamak öğretilmeli. Yaya geçidinde durmanın zorunlu olduğunu hatta yaya geçidine yaklaşmadan yavaşlamayı ve trafikte öndeki araca takip mesafesi öğretilmeli. Adam yüzle gidiyor bir metre dayıyor trafikte.

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Yalçın Çetin:

İnsanları sürücü kursu mafyalarından ve rüşvetçi milli eğitim öğretmenlerinden kurtarmak için araç içi ve dışı kamera uygulaması da getirilmelidir

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