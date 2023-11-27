Üye Girişi
Haberler

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Son Güncelleme:
Eğitim Haberleri
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sahil kesimlerinde su taşkınları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitime bir gün ara verildi. İskenderun Kaykamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sahil kesimlerinde su taşkınları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitime bir gün ara verildi. İskenderun Kaykamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Murat Sefa Demiryürek İskenderun Hatay Hava Durumu Eğitim Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title