Erzincan'da öğretmenler şiddete karşı toplandı

Erzincan'da eğitim sendikaları ve öğretmenler, farklı illerde okullarda yaşanan şiddet olaylarını protesto için bir araya geldi. Eğitime bir gün ara verilirken, eğitimciler güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Erzincan'da eğitim sendikaları ve öğretmenler, farklı illerde okullarda yaşanan saldırıları protesto ederek eğitim kurumlarında artan şiddete dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen eğitimciler, okulların güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı. Eylem kapsamında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sendikalar adına açıklama yapan Nebi Gül, son dönemde yaşanan olayların eğitim camiasını derinden etkilediğini belirtti. Şiddetin artık münferit olmaktan çıktığını ifade eden Gül, bunun ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini söyledi.

Eğitimcilerin asli görevlerinin eğitim sisteminin niteliğini artırmak olduğunu dile getiren Gül, "Ancak gelinen noktada okullardaki şiddet olaylarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Eğitim kurumlarında can güvenliği öncelikli mesele haline gelmiştir." dedi.

Açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddetin giderek yaygınlaştığına dikkat çekilerek, öğrencilerin de şiddete başvurabildiği ve tehlikeli araçlara erişimin kolaylaştığı bir ortamın oluştuğu ifade edildi.

Şiddetin yalnızca bireysel bir suç olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, sorunun eğitim, aile ve toplum politikaları çerçevesinde ele alınması gerektiği kaydedildi.

Eğitimciler, yetkililere okullarda güvenliğin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
