Eğitim sendikaları, promosyon ücretini güncellemeyen bankayı protesto etti

Karaman'da, Türk Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri, maaş anlaşmalı oldukları bankayı, promosyon ücretini güncellemediği için protesto etti. Sendikaların yaptığı açıklamada, banka yetkilileriyle 1 yıldır yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı belirtildi.

KARAMAN'da, eğitim sendikaları üyeleri, promosyon ücretini güncellemediği için maaş anlaşmalı oldukları bankayı protesto etti.

Türk Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Karaman Şubesi üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Ardından da maaş anlaşmalı oldukları bankayı, maaşlarının değişmesine rağmen promosyon ücretini güncellemediği için protesto etti. Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim Sen yöneticisi Hacı Musa Uğur, promosyon ücretlerini güncellenmesi için banka yetkilileriyle 1 yıldır yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç alamadıklarını açıkladı. Öğretmenler, başta hesapları olmak üzere bankadaki tüm işlemleri iptal ettireceklerini söyleyip, anlaşmalı oldukları bankanın şubesine yürümek istedi. Ancak polis, toplu yürüyüşe engel oldu. Ardından sessizce meydandan dağılan eğitimciler, bireysel olarak banka önüne giderek, işlemlerini iptal ettirmek için sıraya girip bekledi.