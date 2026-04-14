Eğitim Gücü Sen'den Şanlıurfa'daki Okulda Meydana Gelen Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası ( Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonrasında derin bir üzüntü ve büyük bir endişe içerisindeyiz. Söz konusu saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 vatandaşımızın yaralanmış olması, eğitim kurumlarımızda güvenlik sorununun ulaştığı vahim boyutu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Eğitim yuvalarında yaşanan bu tür olaylar, artık münferit vakalar olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi ve sistematik bir soruna işaret etmektedir. Son yıllarda ülkemiz genelinde eğitim kurumlarında şiddet olaylarının artarak devam etmesi, okullarımızda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesi ve önleyici mekanizmaların yeterince işletilmemesi, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir" denildi.

'İKİ GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ'

Açıklamada, "Eğitim Gücü Sen olarak yıllardır defalarca ifade ettiğimiz uyarılar ne yazık ki karşılık bulmamış, gelinen noktada okullarımız güvenlik açısından ciddi açıklar veren alanlara dönüşmüştür. Bugün yaşanan bu elim olay, artık ertelenemez bir sorumluluğun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmektedir. Eğitim kurumlarında güvenlik, acil ve öncelikli bir devlet politikası olmak zorundadır. Bu kapsamda Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması, okullarda kalıcı ve etkili güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesi ve eğitim kurumlarında şiddetin önlenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planının açıklanması amacıyla Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Bu karar yalnızca bir tepki değil; eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması, güvenli okul ortamlarının oluşturulması ve eğitimde şiddetin son bulması adına güçlü bir çağrıdır. Eğitim Gücü Sen olarak, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerimizin güvenliği sağlanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

