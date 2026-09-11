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Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak’tan yeni okul yöneticilerine ziyaret

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak’tan yeni okul yöneticilerine ziyaret
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Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu/Ortaokulunda yeni görevlerine başlayan okul yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu/Ortaokulunda yeni görevlerine başlayan okul yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Okulların ihtiyaçları ve eğitim alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyaretlerde, Uçak yeni görevlerine başlayan müdür ve müdür yardımcılarına başarı dileklerini iletti.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Eğitime dair istişarelerde bulunduğumuz yöneticilerimize nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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