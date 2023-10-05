Efes Selçuk Belediyesi 'Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği' düzenliyor

Efes Selçuk Belediyesi, üreticilerin desteklenmesi için Zeytinköy'de 'Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği' düzenliyor. Şenlikte nar hasadı yapılacak, en güzel nar seçilecek ve Hüseyin Turan konser verecek.

Efes Selçuk Belediyesi, üreticilerin desteklenmesi için 8 Ekim Pazar günü Zeytinköy'de 'Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği' düzenliyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen üretici şenlikleri kapsamında Zeytinköy, ilk nar şenliğine ev sahipliği yapacak. "Nar Neşesi Şen Tanesi" aynı zamanda Efes Selçuk'un ilk nar şenliği olacak.

Narın lezzetini ve bereketini öne çıkaran şenlik, 8 Ekim Pazar günü saat 14.00'te nar hasadı ile başlayacak.

Nar üreticisine destek olmak amacıyla Efes Selçuk'un köylerinden Zeytinköy'de düzenlenecek şenlikte en güzel nar da seçilecek. Şenlikte katılımcılara nar fidanı hediye edilecek.

Nar Neşesi Şen Tanesi Şenliği'nde saat 17.00'de köy meydanında Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Hüseyin Turan sahne alacak.

Şenliğe katılmak isteyen yurttaşlar için Efes Selçuk Belediyesi tarafından Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında belediye hizmet binası önünden (gidiş-dönüş) araç kaldırılacak.