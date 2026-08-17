Efeler'de 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Değerlendirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde şube müdürlerinin katılımı ile yeni eğitim yılı hazırlıkları ve çalışmalar değerlendirildi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları, okulların yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmaları, eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanmasına ilişkin konular değerlendirildi. Ayrıca, okulların fiziki ve eğitim öğretim altyapısının güçlendirilmesi, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları ile yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planlanması hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı