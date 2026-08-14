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Şehitlik Camii Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programıyla Tamamlandı

Şehitlik Camii Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programıyla Tamamlandı
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Van’ın Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı Şehitlik Camii’nde düzenlenen erkek ve kız yaz Kur’an kurslarında eğitim dönemi tamamlandı.

Van'ın Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı Şehitlik Camii'nde düzenlenen erkek ve kız yaz Kur'an kurslarında eğitim dönemi tamamlandı.

Edremit İlçe Müftülüğünce yaz dönemi boyunca öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumalarının yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler konusunda eğitim almaları sağlandı. Öğrenciler, kurs süresince hem dini bilgilerini geliştirme hem de camiyle olan bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Kursların tamamlanması dolayısıyla Şehitlik Camii'nde kapanış programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, kısa sureler, ilahiler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programın sonunda, yaz Kur'an kurslarında büyük bir özveri ve gayretle görev yapan hocalara teşekkür edilerek, emeklerinin hayırlara vesile olması ve çalışmalarında başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Kapanış programı yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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