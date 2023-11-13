Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Esetçe beldesindeki ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Öğrenciler, trafik kuralları ve güvenli yolculuk konularında bilgilendirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda İpsala'nın Esetçe beldesindeki ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Öğrenciler, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, araçta güvenli yolculuk konularında bilgilendirildi.
Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.