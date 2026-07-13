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Eczacılık camiasından BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'ya ziyaret

Eczacılık camiasından BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'ya ziyaret
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı ve Eskişehir Eczacı Odası Başkanı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret ederek eczacılık mesleği ve eğitim süreçlerini görüştü.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Mehmet İrfan Demirci ile Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaret etti.

Ziyarette eczacılık mesleğine yönelik güncel konular, akademik çalışmalar ve mesleki eğitim süreçlerindeki gelişmeler ele alındı. Görüşmenin karşılıklı değerlendirmelerle gerçekleştiği öğrenildi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Mehmet İrfan Demirci ile Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik'e teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen hediye takdimi ve iyi niyet temennileri ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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