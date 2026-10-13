EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarını inceledi

EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, üniversitenin Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarını ziyaret ederek cihaz ve teknik altyapıyı inceledi. Nitelikli bilimsel çalışmalar için güçlü araştırma altyapısının önemine dikkati çeken Kuyrukluyıldız, akademisyenlere başarı diledi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversite bünyesindeki Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarını ziyaret etti.
Laboratuvarı gezen Kuyrukluyıldız, mevcut cihaz ve teknik altyapıyı inceleyerek yetkililerden cihazların kullanım alanları ve yürütülen araştırmalardaki işlevleri hakkında bilgi aldı.
Laboratuvarın araştırma imkanlarını değerlendiren Kuyrukluyıldız, nitelikli bilimsel çalışmaların yürütülmesinde güçlü araştırma altyapısının önemine dikkati çekti.
Mevcut imkanların etkin kullanılmasının bilimsel üretkenliğin ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Kuyrukluyıldız, laboratuvarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak akademisyenlere başarı diledi.