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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, engelli öğrencilerin sorunlarını dinledi

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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, engelli öğrencilerin sorunlarını dinledi
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Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu üyeleri ve öğrenciler, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya geldi. Toplantıda engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamındaki sorunları, ihtiyaçları ve erişilebilirlik ele alındı. Rektör eşit katılımın önemini vurguladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamında karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları ve üniversitede erişilebilirliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Öğrencilerin görüş, talep ve önerilerini dinleyen Rektör Kuyrukluyıldız, eğitim hayatına eşit koşullarda katılımın önemine dikkati çekti.

Üniversitenin tüm öğrenciler için kapsayıcı, erişilebilir ve destekleyici bir eğitim ortamı sunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Kuyrukluyıldız, engelli öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştıracak çalışmaların önemini vurguladı.

Toplantıda, mevcut imkanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında komisyon üyeleriyle değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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