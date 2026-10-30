EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, doçent unvanı alan 3 akademisyeni ziyaret etti

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, doçentlik unvanı alan üniversite akademisyenlerini ziyaret ederek tebrik etti.

Kuyrukluyıldız, akademik yükselme sürecini başarıyla tamamlayarak doçent unvanı alan Doç. Dr. Şenol Mail Pala, Doç. Dr. Esra Telli ve Doç. Dr. Sonay Caner Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde Rektör Kuyrukluyıldız'a rektör yardımcıları Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Yılmaz ve Prof. Dr. İhsan Ünlü eşlik etti.

Akademisyenleri başarılarından dolayı tebrik eden Kuyrukluyıldız, yeni akademik unvanlarının kendileri ve üniversite için hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Doç. Dr. Pala, Doç. Dr. Telli ve Doç. Dr. Yıldırım da ziyaret ve iyi dilekleri dolayısıyla Rektör Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı