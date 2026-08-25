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Rektör Kuyrukluyıldız, YÖK Başkanı Özvar'ı Ziyaret Etti

Rektör Kuyrukluyıldız, YÖK Başkanı Özvar'ı Ziyaret Etti
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin mevcut çalışmaları, hedefleri ve gelecek vizyonu ele alındı; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Özvar, yeni görevinde başarılar dilerken, Kuyrukluyıldız da ortak akıl ve işbirliğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek teşekkür etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin mevcut çalışmaları, hedefleri ve gelecek vizyonu değerlendirildi.

Görüşmede, eğitim ve araştırmanın yanı sıra toplumsal katkı alanlarında yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

YÖK Başkanı Özvar, Rektör Kuyrukluyıldız'a yeni görevinde başarı dileyerek görevinin üniversite ve yükseköğretim camiası açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Kuyrukluyıldız da üniversiteyi eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında daha ileriye taşımak amacıyla ortak akıl ve işbirliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kuyrukluyıldız, nazik kabulleri ve değerlendirmeleri dolayısıyla Özvar'a teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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