Haberler

EBYÜ'de Akademik Genel Kurul Toplantısı Rektör Kuyrukluyıldız katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBYÜ'de Akademik Genel Kurul Toplantısı Rektör Kuyrukluyıldız katılımıyla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla yapılan toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla düzenlenen toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalarındaki mevcut durum değerlendirildi.

Yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, akademik süreçlerin etkin ve verimli yürütülmesi ile kurumsal hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor

Milyonlar soluğu e-Devlet'te alacak! Sistemin kapsamı genişliyor
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü

Salon boşalırken intikam için düğmeye bastı
Polonya'dan tedirgin eden Rusya uyarısı: Bu yıl büyük bir şey hazırlıyorlar

Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi

Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor

Fenerbahçe, kardeş ülkeye gidiyor! İşte rakibi
Tahıl için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo inanılmaz

Tahıl için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo inanılmaz
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi