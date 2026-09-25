EBYÜ'de Akademik Genel Kurul Toplantısı Rektör Kuyrukluyıldız katılımıyla yapıldı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla düzenlenen toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalarındaki mevcut durum değerlendirildi.

Yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, akademik süreçlerin etkin ve verimli yürütülmesi ile kurumsal hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı