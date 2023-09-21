Düzce Üniversitesi ve BELTUR İş Birliği Protokolü İmzalandı

Düzce Üniversitesi personeli ve birinci derece yakınları, BELTUR'un yeme, içme ve restoran hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Düzce Üniversitesi personelinin ve birinci derece yakınlarının, BELTUR'un sunacağı yeme, içme ve restorant hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Düzce Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliği protokolünü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir imzaladı. Protokol ile Düzce Üniversitesi personeli ve birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocuklarına, BELTUR'un vermiş olduğu yeme, içme ve restorant hizmetlerinden yüzde 10 indirimli faydalanabilme imkanı sağlandı. - DÜZCE