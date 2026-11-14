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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, MTSK Sınav Merkezi'nde inceleme yaptı

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, MTSK Sınav Merkezi'nde inceleme yaptı
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Merkez Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) Sınav Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Özer, yetkililerden sınav süreçlerine ilişkin bilgi aldı ve merkezdeki uygulamaları değerlendirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Merkez Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) Sınav Merkezi'nde incelemelerde bulunarak sınav süreçleri hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Merkez Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) Sınav Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sınav merkezindeki uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, sınav süreçlerinin işleyişini değerlendirdi. Sınav organizasyonu ve uygulamalarına ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından merkezde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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