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Düzce'de taşımalı eğitimin sorunları İl Değerlendirme Toplantısı'nda görüşüldü

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Düzce'de taşımalı eğitimin sorunları İl Değerlendirme Toplantısı'nda görüşüldü
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Düzce'de taşımalı eğitim uygulamalarının mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri İl Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığındaki toplantıda, öğrencilerin güvenli ulaşımı için planlanan çalışmalar da görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de taşımalı eğitim uygulamalarının mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri İl Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

Düzce'de taşımalı eğitim hizmetlerinin daha verimli ve güvenli yürütülmesi amacıyla İl Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında Maarif Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alınırken uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmalarının sağlanması amacıyla taşımalı eğitim hizmetlerinde yapılması planlanan çalışmalar da gündeme geldi. Toplantıda, mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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