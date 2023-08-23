Düzce'de Okul İnşaatında İş Kazası: Kalıp Ustası Yaralandı
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Düzce'de yapımı devam eden bir okulun inşaatında çalışan kalıp ustası, ikinci kattan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce'de bir okulun inşaatının ikinci katından düşen kalıp ustası yaralandı.
Darıcı Mahallesi'nde yapımı devam eden 3 katlı okul binasının inşaatında çalışan kalıp ustası Halil İbrahim Gündoğdu (42), dengesini kaybederek ikinci kattan binanın önündeki alana düştü.
İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gündoğdu, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Eğitim