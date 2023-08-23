Düzce'de Okul İnşaatında İş Kazası: Kalıp Ustası Yaralandı

Düzce'de yapımı devam eden bir okulun inşaatında çalışan kalıp ustası, ikinci kattan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.