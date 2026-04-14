Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını yaşayarak öğreniyor

Düzce'deki Trafik Eğitim Parkı'nda, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretildi. Eğitimlerde 27 öğrenci, pedallı go-kart ile trafik bilincini pekiştirdi.

Düzce'de erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan Trafik Eğitim Parkı'nda, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine hem teorik, hem de uygulamalı eğitim verildi.

Küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin aşılanması amacıyla kurulan trafik eğitim parkı, trafik kurallarını uygulamalı ve teorik eğitimlerle çocuklara öğretmeye devam ediyor. Melensu Park içerisindeki bulunan eğitim parkı, son olarak Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Trafik eğitim odasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, ilk olarak slaytlar eşliğinde trafik kuralları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra eğitim parkurunda pedallı go-kart araç kullanımı ile öğrendikleri bilgileri uygulamalı eğitimlerle pekiştirdi.

Trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgilerin de sunulduğu eğitimlerde oluşturulan trafik parkurunda eğlenceli vakit geçiren 27 öğrenci öğrenirken bilinçlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
