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Düzce'de eğitim yatırımları Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında ele alındı

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Düzce'de eğitim yatırımları Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında ele alındı
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Düzce'de eğitim yatırımlarının durumu ve planlanan projeler, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Toplantıda devam eden projelerin durumu görüşüldü, eğitim altyapısının güçlendirilmesi için koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de devam eden eğitim yatırımlarının son durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirilen milli eğitim yatırımları değerlendirme toplantısında ele alındı.

Düzce'de eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilere daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlık etti. Toplantıya Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Devam eden eğitim projeleri değerlendirildi

Toplantıda, Düzce genelinde sürdürülen eğitim yatırımlarının mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Yapımı devam eden projelerde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerinde duruldu. Eğitim yatırımlarının planlanan program doğrultusunda ilerlemesi, mevcut projelerin tamamlanması ve eğitim kurumlarının fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik konular toplantının gündemini oluşturdu. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken eğitim yatırımlarının belirlenen plan ve program çerçevesinde devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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