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Düzce'de Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal, sağlık personeline Alzheimer eğitimi verdi

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Düzce'de Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal, sağlık personeline Alzheimer eğitimi verdi
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Düzce'de Dünya Alzheimer Günü kapsamında sağlık personeline farkındalık ve bilgilendirme eğitimi verildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal, korunma, bakım ihtiyaçları ve hastalık sürecinin yönetimini anlattı.

Düzce'de Dünya Alzheimer Günü kapsamında sağlık personeline yönelik Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık ve bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Düzce'de Dünya Alzheimer Günü farkındalık faaliyetleri kapsamında, Alzheimer hastalığına ilişkin doğru bilginin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından verilen eğitimde, Alzheimer hastalığından korunmaya yönelik yaklaşımlar ele alındı. Eğitim programında ayrıca Alzheimer hastalığının ilerleyen sürecinde bireylerin ve ailelerin karşılaşabileceği durumlar, hastaların bakım ihtiyaçları ve yaşam sürecinin daha sağlıklı şekilde yönetilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle sağlık personelinin Alzheimer hastalığı konusundaki bilgi düzeyinin artırılması, hastalıkla mücadelede doğru yaklaşımların desteklenmesi ve hasta ile yakınlarına yönelik farkındalığın güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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