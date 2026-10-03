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Düzce'de 130. DHY kapsamındaki pratisyen hekimlere acil tıp eğitimi verildi

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Düzce'de 130. DHY kapsamındaki pratisyen hekimlere acil tıp eğitimi verildi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 130. DHY kapsamında göreve başlayan pratisyen hekimlere yönelik acil tıp eğitimi düzenlendi. Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki programda hekimlere kritik hasta, acil yönetimi ve adli uygulamalar anlatıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 130. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında göreve başlayan pratisyen hekimlerin mesleki uyum süreçlerini desteklemek amacıyla Acil Tıp Oryantasyon ve Eğitim Programı düzenlendi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim programıyla, 130. DHY kapsamında Düzce'de görevlerine başlayan pratisyen hekimlerin acil sağlık hizmetlerine uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlandı. Program kapsamında hekimlere oryantasyon ve idari süreçler, kritik hasta ve acil yönetimi, sistemik ve branş bazlı aciller ile adli, hukuki ve pratik uygulamalar başlıklarında eğitimler verildi. Eğitimlerde acil servislerde karşılaşılabilecek kritik durumlara yönelik bilgi ve uygulamalar ele alınırken, yeni göreve başlayan hekimlerin mesleki süreçlerine katkı sağlayacak bilgiler paylaşıldı.

Programda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak eğitime katkı sunan doktorlara teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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