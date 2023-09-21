Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz Lisesi'ni Ziyaret Etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mezunu olduğu eski adı Düzce Lisesi, şimdiki adı 15 Temmuz Lisesi olan okul heyetini ağırladı. Okul Müdürü Mehmet Karaca, emekli idarecileri, öğretmen ve öğrencilerinin ziyaretinde Başkan Özlü'ye sürpriz yapılarak ilkokul diploması hediye edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kendisinin de mezun olduğu 15 Temmuz Lisesi (Düzce Lisesi) müdür, öğretmen ve öğrencilerini misafir etti. Daha önce Ankara ve İzmir'den iki okul ile ortaklaşa düzenlenen "100. Yılda Ata'mıza Sözümüz Var" projesi dahilinde Gazi Mustafa Kemal'e yazılan mektupların kitap haline getirilmesi ve kitapta Başkan Özlü'nün de yazısının yer alması dolayısıyla yapılan ziyarette duygusal anlar yaşandı.

İlkokul diplomasını hediye ettiler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, öğrencilerin kendisine ilkokul diplomasını hediye etmesi karşısında mutluluğunu dile getirerek okul yıllarından bahsetti. Öğrencilere kendisinin 6 yıl süre ile o günkü adıyla Düzce Lisesi'nde öğrenim gördüğünü daha sonra İstanbul'a gittiğini anlatarak " İstanbul, barındırdığı kültürel zenginlik bakımından sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Sizin de hedefiniz olsun. Eğitiminize en büyük başarıyı elde etme hedefiyle devam edin. İstanbul size bu konuda çok fazla şey katacaktır. Orada çok fazla entelektüel isimle tanışma fırsatınız olabilir, kendinizi hedefleriniz için geliştirebilirsiniz" dedi.

"Yeni nesil belediyeciliği oluşturmamız lazım"

Eğitim yatırımlarına ilişkin yaptığı çalışmaları eğitimcilerle paylaşan Başkan Özlü, "Şehrimiz deprem kuşağında yer alıyor. Göreve başladığımda buradaki 3 okulu taşıdığımızda ikili eğitim sona eriyordu ancak 23 Kasım'daki deprem ile yeni okullar eklendi. Düzce bu işi çözen ilk şehir olacak. Ben bu konularda kendimi sorumlu hissediyorum. Her konuda yapacağımız bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bakın, belediyecilik anlayışı artık yeni nesil bir sisteme oturmalıdır. Bu anlayışı özellikle Düzce'de değiştirmeye başladık. İnsani Gelişmişlik Endeksi diye bir kavram var ve ben bunun birçok parametresini bu şehirde uygulamaya çalışıyorum, hep birlikte çalışıyoruz. Bu konuda başarılı olmamız için yapmamız gereken iki şey var, sağlıklı yaşam süresi ve eğitim" dedi.

Düzce'deki okulların yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Özlü, Terminalin güneyinde belirlenen 10 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilecek okulun Eski Düzce Lisesi mimarisinin örneği olacağını sözlerine ekledi.

Karşılıklı fikir alış verişi ile devam eden görüşmede; proje dahilinde ödül alan öğrencileri tebrik eden Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak eğitim alanında yapılacak her türlü organizasyon ve çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE