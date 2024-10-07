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Dr. Çağla Çelik'e TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü

Dr. Çağla Çelik'e TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü
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ERCİYES Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Çağla Çelik, temel bilimler alanında yazdığı doktora teziyle 2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy'un danışmanlığında Dr. Çağla Çelik'e, 2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü verildi.

5 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilen berat takdim töreninde TEKNOFEST'te dereceye giren ödül sahiplerine ödülleri takdim edildi. TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Türkiye'nin öncelikli konuları hakkında 4 ana dalda yazılan özgün tezlere verildi. Ödül programında ilk defa temel bilimler alanındaki tezler de ödüllendirildi. Ödüller kapsamında Dr. Çağla Çelik 2023 yılında Prof. Dr. İsmail Öçsoy danışmanlığında ERÜ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı'nda tamamladığı 'Biyouyumlu İndikatör İçeren Hızlı ve Hassas Kolorimetrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi ve Patojenlerin Fenotipik Tespitinde Kullanılması' başlıklı doktora tezi ile üçüncü olarak 2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Temel Bilimler alanında Dr. Çağla Çelik'e ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından takdim edildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülüne layık görülen Dr. Çağla Çelik'i tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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