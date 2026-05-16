Hisarcık'ta 'Ölçme Aletlerinin Kullanımı ve Drone ile Harita Uygulaması' konulu konferans verildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık MYO’da Tapu ve Kadastro öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, ölçme aletlerinin gelişimi ve drone ile harita uygulaması anlatıldı. Uygulamalı eğitimde GPS ve drone kullanılarak hassas harita oluşturuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Tapu ve Kadastro Programı öğrencilerine yönelik 'Ölçme Aletlerinin Kullanımı ve Drone ile Harita Uygulaması' konulu konferans düzenlendi.

Harita firması sahibi Harita Mühendisi Semih Akyıldız tarafından verilen konferansta, harita yapımında kullanılan ölçme aletlerinin geçmişten günümüze gelişimi ele alınırken, teknolojik ilerlemelerin mesleğe etkileri ve sektördeki iş imkanları hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Uygulamalı bölümde ise GPS ölçme aleti kullanılarak YKN noktaları zemine tesis edildi ve ardından drone uçuşu gerçekleştirildi. Uçuş sonrası fotogrametrik yöntem kullanılarak Meslek Yüksekokulunun hassas haritası oluşturuldu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen eğitim programının ardından açıklamalarda bulunan Semih Akyıldız, etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenleneceğini ifade etti. Akyıldız, yetiştiği ilçeye hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, "İlçemin gelişmesi ve ilerlemesi adına atılacak her adımda ön sıralarda olacağım" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
