Haberler

Diyarbakır'da öğrenciler çalışmalarını sergiledi

Diyarbakır'da öğrenciler çalışmalarını sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir kolej tarafından düzenlenen Bilim, Kültür, Sanat ile Eko Okullar Şenliği'nde öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projeleri stantlarda sergiledi. Etkinlikte müzik, spor, sanat ve çevre çalışmaları yer aldı.

Diyarbakır'da öğrenciler yaptıkları çalışmaları stantlarda sergiledi.

İnsan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadıkları şehri, şehrin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanımasının sağlanması amacıyla öğrencilerin bilim, kültür ve sanata yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ahlaki ile insani değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmaların yapılması kapsamında kolejde "Bilim, Kültür, Sanat ile Eko Okullar Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Kolejin ilkokul müdürü Mehmet İkram Doğrul, burada üç aşamadan oluşan çalışmaları sergilediklerini söyledi. Doğrul, "Ortaokulumuzun yapmış olduğu bilim, sanat ve kültür festivali. Anaokulumuz koordinesinde yürütülen mini Diyarbakır sergisi. Birde dört devlet okulu, iki özel okulun, bizim anaokul, ilk ve ortaokulun bulunduğu küresel bir ağ olan Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfına bağlı olan eko okullar kapsamında yılsonu eko okullar şenliğini düzenledik. Sene başından beri öğrencilerimizin öğretmenleri gözetiminde yapmış oldukları müzik, spor, sanat, bunun yanında ekolojik çalışma, çevresel faaliyetler kapsamında çok sayıda özgün ürün sergilenmektedir. Bunların tanıtımını yine öğrenciler yapmaktadır. Bu, öğrencileri hayata hazırlama bağlamında çok büyük fayda sağlamaktadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı

Trump'ı çıldırtacak! Avrupa ülkeleri İran'ın kapısında sıraya girdi
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Hayalleri gerçek oldu: 2. Lig'deler!
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Ergin Ataman, İsrailli başkana savaş açtı

İsrailli başkana savaş açtı!
87 gündür kayıp olan Uğur Çalışkan için aramalar yeniden başladı

Bakan Çiftçi devreye girdi: Kayıp genç için ekipler harekete geçti
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta