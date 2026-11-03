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Diyarbakır Çermik'te özel eğitim okulunda 1. ve 2. kademe eğitime başladı

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Diyarbakır Çermik'te özel eğitim okulunda 1. ve 2. kademe eğitime başladı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik Özel Eğitim Uygulama Okulunun 1. ve 2. kademe bölümleri hizmete girdi. İlçe milli eğitim müdürlüğüne göre binadaki fiziki düzenleme ve donatım çalışmaları tamamlandı, özel ihtiyaç sahibi bireyler modern ve güvenli şartlarda eğitim alabilecek.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde özel eğitim uygulama okulu hizmete girdi.

İlçede faaliyete giren özel eğitim uygulama okulunda, özel ihtiyaç sahibi bireyler, modern, güvenli ve nitelikli şartlarda eğitim alabilecek. İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul binası, derslikler ve ortak alanlarda devam eden fiziki düzenlemeler ve donatım çalışmalarının tamamlandığı, ilçenin büyük bir eksiği olan Çermik Özel Eğitim Uygulama Okulunun 1.ve 2. kademe bölümlerinin hizmete girdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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