Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararının ardından Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ataay'dan emeklilik başvurusu yapmasını istedi.

28 KİŞİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin lisans diploması iptal edilmişti. Kararın gerekçesi olarak, 1990 yılındaki yatay geçiş işlemlerinde "usulsüzlük" olduğu iddiası öne sürülmüştü.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN BİR İSİM VARDI

Bu listede yer alan isimlerden biri de Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı olmuştu. Ataay'ın İstanbul Üniversitesi diploması iptal edilirken, Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora diploması geçerliliğini koruyor.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK EYLEMİ

Kararın ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, hocalarına destek için bir araya gelmişti. Kampüste düzenlenen buluşmada öğrenciler, "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atarak Prof. Dr. Ataay'ı uzun süre alkışlamıştı.

EMEKLİLİK TALEBİ

Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığına göre, Galatasaray Üniversitesi yönetimi, Prof. Dr. Ataay'dan emeklilik başvurusu yapmasını talep etti. Ataay da bu talep üzerine emeklilik dilekçesini vererek akademik kariyerine veda etti.

2018 YILINDA "PROFESÖR" ÜNVANINI ALMIŞTI

1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Doktorasını hem İstanbul Üniversitesi hem de Sorbonne Üniversitesi'nde yapan Ataay, 2018 yılında profesör unvanını aldı.