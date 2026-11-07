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Dilovası'nda polis, öğrencilere siber suçlar ve akran zorbalığı eğitimi verdi

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Dilovası'nda polis, öğrencilere siber suçlar ve akran zorbalığı eğitimi verdi
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Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenli Okul Projesi kapsamında lise ve ilkokul öğrencilerine siber suçlar, dijital güvenlik ve akran zorbalığına karşı bilgilendirme yaptı. Okul giriş çıkışlarında denetimlerini sürdüren ekipler, okul çevresindeki park, internet kafe ve büfeleri kontrol ediyor.

Dilovası'nda polis ekipleri, öğrencileri siber suçlar, dijital güvenlik ve akran zorbalığına karşı bilinçlendirdi. Güvenli Okul Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde lise ve ilkokul öğrencilerine suçtan korunma yolları anlatılırken okul çevrelerinde de güvenlik denetimleri yapıldı.

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki okullarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz'ın da katıldığı çalışmalar kapsamında Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, TOKİ Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi ve Dilovası Akşemseddin İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelindi. Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde dijital ayak izi, sosyal medya kullanımı, tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık istekleri ve şifre güvenliği konuları ele alındı. İnternet ortamında karşılaşılabilecek tehditler hakkında bilgi veren ekipler, öğrencilerin kişisel verilerini korumaları ve dijital platformları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini anlattı.

İlkokul öğrencilerine akran zorbalığı anlatıldı

Dilovası Akşemseddin İlkokulu'nda ise öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri konusunda bilgi verildi. Okul çıkışlarında ailelerinden ve öğretmenlerinden izinsiz ayrılmamaları, tanımadıkları kişilerden gelen teklif ve ikramları kabul etmemeleri gerektiği aktarıldı. Arkadaşlık ilişkilerinde saygı ve empatinin önemine değinilen eğitimde, akran zorbalığına karşı duyarlı olunması gerektiği vurgulandı. Öğrencilere şüpheli durumlarda veya yardıma ihtiyaç duyduklarında polise nasıl ulaşabilecekleri de gösterildi.

Okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Öte yandan Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda okul çevrelerindeki parklar, internet kafeler, büfeler ve çeşitli işletmeler kontrol ediliyor. Yaya ve araçlı devriyelerle öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınıyor. Emniyet yetkilileri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla bilgilendirme faaliyetleri ile okul çevresindeki denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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