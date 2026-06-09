Hilal öğretmen geliştirdiği eTwinning projeleri ile öğrencilerin yüzünü güldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde ilkokulda öğretmenlik yapan Hilal Turan, yaptığı eTwinning projeleri ile öğrencilerinin yüzünü güldürürken, aynı zamanda da eğitti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Turan Köylüoğlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Hilal Turan'ın yürüttüğü eTwinning projeleri hem velilerden hem de öğrencilerden tam not aldı. Farklı ülkelerden öğrencilerin de katıldığı projelerde öğrenciler becerilerini geliştirirken, aynı zamanda farklı kültürleri de tanıyor. 10 Türk, 1 Moldova ve 2 Romanya ortağı bulunan Recycle with Art (Sanatla Geri Dönüştür) Projesi Projesi ile her ay farklı geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sanatsal çalışmalar yapan öğrenciler, öğrendiklerini çevre bilinciyle birleştirecek. Öğrenciler kağıt, karton, plastik, metal gibi temel geri dönüşüm malzemelerini tanımaya ve bunları hayal güçlerini ve tasarım becerilerini geliştirmek için farklı sanatsal biçimlerde kullanmaya teşvik edecek. Öğrenciler proje ile çevre koruma konusunda farkındalık da kazanacak.

Hilal öğretmenin öğrencileri için geliştirdiği diğer eTwinning projeleri şunlar:

Life Skills with Games (Oyunlarla Yaşam Becerileri)

Uluslararası olan proje de 7 Türkiye, 2 Romanya ve 1 Ürdün ortağı bulunmaktadır. Projenin amacı oyunlar aracılığıyla öğrencilere 21.yüzyıl yaşam becerilerini kazandırmak, iş birliği ve takım çalışması becerilerini geliştirmek, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili, eğlenceli ve kalıcı hale getirmek, öğrencilere yapay zeka araçlarını bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmayı öğretmek, kültürlerarası etkileşim ve dijital vatandaşlık konusunda farkındalığı artırmaktır.

From Ashes to Leaves (Küllerden Yapraklara)

Bu projenin 4 Romanya ve 1 tane de Yunanistan olmak üzere beş yabancı ortağı vardır. Projenin amacı öğrencilerin ormanların yaşam için hayati önemi konusunda farkındalıklarını artırmak, orman yangınlarının nedenlerini ve sonuçlarını basit ve yaşa uygun bir şekilde öğretmek, çevreyi koruma konusunda sorumluluk duygusunu geliştirmektir. Ayrıca sanat, drama, hikaye anlatımı, şarkılar ve posterler aracılığıyla öğrencilerin kendini ifade etme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca proje ile ortak okullar arasında iş birliğini ve kültürlerarası değişimi teşvik etmek de amaçlanıyor.

Book Lovers (Kitap Severler)

Bu proje de 10 Türk, 3 Romanya, 2 Letonya, 1 Yunanistan, 1 Litvanya, 1 İtalya ve 1 Hırvatistan olmak üzere 19 ortağı vardır. Book Lovers projesi ile öğrencilerin kendi kültürlerinden ve farklı kültürlerden kitaplar okumayı, kitapların yazarlarıyla tanışmayı, geri dönüştürülmüş malzemelerden kağıt üretmeyi, Web2.0 ve Web3.0 araçlarını kullanarak tasarımlar oluşturmayı ve kitap karakterlerinin yer aldığı bir moda gösterisi yapmayı amaçlamaktadır.

My Daily Life (Günlük Hayatım)

Bu projenin Türk ortakların yanı sıra 1 Polonya ve 1 Gürcistan'dan olmak üzere 2 yabancı ortağı bulunmaktadır. Projenin amacı kişisel bakım, temizlik ve hijyen, empati, iletişim ve günlük hayatta karşılaştığımız stresle başa çıkma gibi konularda kişisel gelişim ve öz farkındalık sağlamaktır. Öğrencilerin yaşam becerileri geliştirmek ve mevcut becerilerinin farkına varmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bazı etkinlikler evde gerçekleştirilecek ve ailenin öğrenciye sorumluluk vermesi sağlanmaya çalışılacaktır. Bu şekilde ailelerde çocuğa sorumluluk verme konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulması hedeflemektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı