Afyonkarahisar'da 2026-2027 ders kitapları için hazırlıklar tamam

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi ders kitaplarının okullara ulaştırılması için hazırlıklar tamamlandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitaplarının bulunduğu depoları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Altınkaynak, kitapların okullara ve öğrencilere zamanında, eksiksiz ve düzenli şekilde ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının il genelinde sürdüğünü belirten Altınkaynak, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına herhangi bir eksiklik yaşamadan başlamaları için tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı