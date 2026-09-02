Pamukkale'de velilerden LGS mağduru 8. sınıf öğrencileri için sabahçı eğitim talebi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğitim veren Esat Sivri Ortaokulu velileri, okulun depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesinin ardından yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında yeterli bilgi alamadıklarını iddia etti.

Pamukkale Esat Sivri Ortaokulu 7. ve 8. sınıf velileri, okulun depreme dayanıksız olarak belirlenmesinin ardından yapılan çalışmalara ve belirsizliklere tepki gösterdi. Sabah saatlerinde okul bahçesinde toplanan öğrenci velileri, basın açıklaması yaparak sorunlarının çözülmesi için yetkili birimlere seslerini duyurmaya çalıştı. Veliler, okulların kısa bir sonra başlayacağına dikkat çekerek, çocuklarının eğitim gördüğü okulun eğitim öğretim yılına yetişip yetişmeyeceğini merak ettiklerini kaydetti.

Yapılan açıklamada, özellikle 2026 - 2027 eğitim öğretim yılında LGS'na girecek 8. Sınıf öğrencilerinin sabahçı eğitimi talebinde bulunduklarını belirtilerek, "Veliler olarak çocuklarımızın eğitim hakkı ve LGS hazırlık süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Çocuklarımız Esat Sivri Ortaokulu 8. sınıf öğrencileridir. Okul binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine Keziban Ali Çınar İmam Hatip Ortaokulu binasında devam edeceği tarafımıza bildirilmiştir. Ancak eğitim-öğretim yılının başlamasına çok kısa bir süre kala, öğrencilerin öğlenci olarak eğitim göreceğinin açıklanması, özellikle bu yıl LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve velileri açısından ciddi bir belirsizlik ve kaygı oluşturmuştur. Daha önce öğrencilerin sabahçı olarak eğitim göreceği yönünde yapılan planlama doğrultusunda biz veliler de iş, kurs, özel ders ve günlük yaşam programlarımızı çocuklarımızın okul saatlerine göre düzenledik. Eğitim saatlerinin son anda değiştirilmesi hem öğrencilerimizin çalışma düzenini hem de velilerin iş ve aile yaşamını doğrudan etkilemiştir. LGS'ye hazırlanan öğrenciler için okul saatlerinin yanı sıra ders çalışma, kurs, özel ders, dinlenme ve uyku düzeninin korunması büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin günün geç saatlerine kadar okulda bulunması, eve ulaşım ve dinlenme sürelerinin uzaması; sınava hazırlık için ayırabilecekleri zamanı ve verimli çalışma düzenlerini olumsuz etkileyebilecektir. Bizim itirazımız çocuklarımızın güvenli bir okul binasında eğitim görmesine değildir. Tam tersine, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim görmesini elbette destekliyoruz. Ancak okul binasının değişmesinden kaynaklanan zorunlu durumun, özellikle sınav yılı olan 8. sınıf öğrencilerinin eğitim ve LGS hazırlık sürecini olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanmasını istiyoruz. Bu nedenle veliler olarak talebimiz son derece açık ve makuldür: çocuklarımızın sesine kulak verilmesi, 8. sınıf öğrencilerinin özel durumunun dikkate alınması ve eğitim saatlerinin sabahçı olacak şekilde yeniden değerlendirilmesidir. Amacımız herhangi bir okulun veya kurumun çalışma düzenini zorlaştırmak değil; LGS'ye hazırlanan çocuklarımızın eğitim ve sınav süreçlerini koruyacak en uygun çözümün bulunmasını sağlamaktır. Çocuklarımızın güvenli, düzenli ve verimli bir eğitim ortamında, LGS hazırlık süreçleri sekteye uğramadan eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz" denildi.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden görüşme talep eden öğrenci velisi Tuba Can Akman ise yetkililerden sorunlarına çözüm beklediklerini belirterek "Depreme dayanıklı değil diye öğrencilerin başka bir okula yönlendirme kararı verilmiştir. Ancak okulların açılmasına bir hafta kalmasına rağmen hangi okul olduğu açıklanmamıştır. Yaz döneminde de farklı bir okulda sabahçı olarak eğitim görecekleri belirtilmişti. Bizde durumumuz ona göre ayarlamıştık. Ancak daha sonra yapılan görüşmelerde öğlenci olarak eğitim görecekleri belirtildi. Biz bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca okulda sorunlu öğrencilerden oluşan bir sınıfın diğer sınıflara dağıtılacağı açıklandı. Biz bu karardan dan geri dönülmesini istiyoruz. Bu sürecin de gözden geçirilmesini ve yanlıştan dönülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı