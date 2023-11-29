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Depremde hayatını kaybeden öğretmenin ismi okul kütüphanesine verildi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde Türkiye Petrolleri Ortaokulu Matematik Öğretmeni Samet Demir hayatını kaybetti. Demir'in ismi kendi okulunun kütüphanesine verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenin ismi okul kütüphanesine verildi.

6 Şubat depremlerinde Türkiye Petrolleri Ortaokulu Matematik Öğretmeni Samet Demir hayatını kaybetti. Samet Demir'in ismi kendi okulunun kütüphanesine verildi. Okul kütüphanesinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenin yakınları ve kurum müdürleri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Kahramanmaraş Samet Demir Türkiye Eğitim Haberler

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