Depremde hayatını kaybeden öğretmenin ismi okul kütüphanesine verildi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde Türkiye Petrolleri Ortaokulu Matematik Öğretmeni Samet Demir hayatını kaybetti. Demir'in ismi kendi okulunun kütüphanesine verildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenin ismi okul kütüphanesine verildi.
6 Şubat depremlerinde Türkiye Petrolleri Ortaokulu Matematik Öğretmeni Samet Demir hayatını kaybetti. Samet Demir'in ismi kendi okulunun kütüphanesine verildi. Okul kütüphanesinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenin yakınları ve kurum müdürleri katıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim