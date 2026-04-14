Buldanlı motosikletçilerden 'Güvenli Sürüş' çıkarması

Denizli'de bir araya gelen Buldan Motosiklet Kullanıcıları (BULMOK) üyeleri, uzman eğitmenlerden ileri ve defansif sürüş teknikleri eğitimi alarak güvenli sürüş için önemli bir adım attı.

Denizli, motosiklet tutkunlarının bilinçli sürüş eğitimi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Buldan Motosiklet Kullanıcıları (BULMOK) üyeleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürüş becerilerini profesyonel seviyeye getirmek amacıyla düzenlenen eğitim programına katıldı.

Teorik bilgiler sahada pratiğe dönüştü

Eğitim programı, alanında uzman isimler Aydın Sarı ve Murat Kınay tarafından verildi. Katılımcılara güvenli sürüşün püf noktaları, ileri sürüş teknikleri ve trafikteki riskleri önceden fark etmeyi sağlayan "defansif sürüş" yöntemleri üzerine kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Bilinçli ve güvenli motosiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen etkinliğin sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, bu tür eğitimlerin trafikte hem sürücü hem de yaya güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. - DENİZLİ

