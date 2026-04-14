Haberler

Buldanlı motosikletçilerden 'Güvenli Sürüş' çıkarması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de Buldan Motosiklet Kullanıcıları, uzman eğitmenlerden aldıkları ileri ve defansif sürüş teknikleri eğitimi ile güvenli motosiklet sürüşünü teşvik etti.

Denizli'de bir araya gelen Buldan Motosiklet Kullanıcıları (BULMOK) üyeleri, uzman eğitmenlerden ileri ve defansif sürüş teknikleri eğitimi alarak güvenli sürüş için önemli bir adım attı.

Denizli, motosiklet tutkunlarının bilinçli sürüş eğitimi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Buldan Motosiklet Kullanıcıları (BULMOK) üyeleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürüş becerilerini profesyonel seviyeye getirmek amacıyla düzenlenen eğitim programına katıldı.

Teorik bilgiler sahada pratiğe dönüştü

Eğitim programı, alanında uzman isimler Aydın Sarı ve Murat Kınay tarafından verildi. Katılımcılara güvenli sürüşün püf noktaları, ileri sürüş teknikleri ve trafikteki riskleri önceden fark etmeyi sağlayan "defansif sürüş" yöntemleri üzerine kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Bilinçli ve güvenli motosiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen etkinliğin sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, bu tür eğitimlerin trafikte hem sürücü hem de yaya güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül

ABD her yerde onu arıyor! Başına koydukları ödül öyle böyle değil
2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü

2 bin 504 yıla çaptırılmıştı! Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül

ABD her yerde onu arıyor! Başına koydukları ödül öyle böyle değil
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti

Henüz 17 yaşındaydı! Liseli Sude'den acı veda
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı