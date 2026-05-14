Denizli'de mesleki ve teknik eğitimin önemi şenlikte anlatılacak

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda düzenlenen Mesleki Eğitim Şenliği, mesleki ve teknik eğitimin tanıtımını yapacak. Etkinlik, 15 Mayıs 2026 tarihinde Adalet Parkı'nda gerçekleştirilecek ve yaklaşık 12 bin ziyaretçi bekleniyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimin tanıtımını yapmak, öğrencilerin üretim becerilerini toplumla buluşturmak, sektör-okul iş birliğini güçlendirmek ve meslek liselerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla "Denizli Mesleki Eğitim Şenliği" Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün katılımıyla düzenlenecek.

Denizli'de 15 Mayıs 2026 tarihinde 11.00–18.00 saatleri arasında Adalet Parkı'nda gerçekleştirilecek şenlikte, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bilgi, beceri ve üretim odaklı çalışmaları vatandaşlarla buluşacak. Yaklaşık 3 bin metrekarelik etkinlik alanında kurulacak 50 tematik çadırda mesleki ve teknik eğitim alanlarına yönelik uygulamalı atölyeler, öğrenci sunumları ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liseleri atölye tanıtımları, robotik ve teknoloji uygulamaları, gastronomi sunumları, moda tasarım ve el sanatları çalışmaları, elektrik-elektronik ve otomasyon uygulamaları, sağlık hizmetleri uygulama alanları, öğrenci üretim sergileri, sektör temsilcileriyle kariyer buluşmaları, Denizli'nin yaşayan insan hazinesi ve kültürel miras taşıyıcısı ustalarıyla öğrencilerin ahilik anlayışı çerçevesinde buluşmaları gerçekleştirilecek.

Şenlik alanında ayrıca merkezi sahne ve LED ekran sistemi, protokol alanı, deneyim koridoru, tematik meslek çadırları, kurumsal tanıtım alanları, yönlendirme ve karşılama noktaları ile öğrenci uygulama platformları kurulacak. Bunun yanında Denizli'nin usta isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı özel alanlar da ziyaretçilere açık olacak.

Şenliğin açılış programına yaklaşık bin 500 öğrenci ile 500 öğretmen ve idarecinin katılması beklenirken; kamu kurumları, sektör temsilcileri, veliler ve vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor. Gün boyunca yaklaşık 12 bin ziyaretçinin etkinlik alanını ziyaret etmesi beklenmektedir.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Denizli Mesleki Eğitim Şenliği" ile mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğünün artırılması, öğrencilerin üretim becerilerinin sergilenmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuna katkı sunacak kapsamlı bir organizasyonun toplumla buluşturulması hedefleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
