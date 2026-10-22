Denizli’de hafızlık eğitimi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Denizli'de İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu ile Pamukkale Müftülüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler için hafızlık eğitimi başlatıldı.

Okulda başlayan eğitimlerle öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumaları, ayetleri ezberlemeleri ve manevi gelişimlerinin desteklenecek. Proje kapsamında öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerine de katkı sağlanacak. Okul yönetimi ile Pamukkale Müftülüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın, öğrencilerin dini bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı