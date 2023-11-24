Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

DENİZLİ - Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Millet Mektepleri'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve protokol tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve beraberindeki öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ettiler. 24 Kasım Öğretmenler Günü il kutlama programı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağnıç, protokol, okul müdürleri ve öğretmenler ile misafirler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında emekli öğretmen remzi Kavurgacı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan yaptığı açılış konuşmasında, "100 yıllık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanı verilen ve öğretmenlerimize armağan edilen bu özel günde, huzurlarınızda olmaktan büyük şeref duyuyorum. Öğretmenlik mesleği, ömür boyu süren bir öğrenciliktir. Her yeni nesille birlikte umutlar, hayaller ve başarıları da yenilenir. Öğretmenlik; kalemi yeni tutan bir çocuk kadar taze, asırlara biriken kadim kültürümüz kadar bilgedir. Öğretmenlik; zamanı, mekanı ve yaşı olmayan tek meslektir. Bu nedenle ne ölçülebilen bir karşılığı ne de anlatılabilen bir ifadesi vardır. Öğretmenlik sadece yaşanır. Gözlerinde korku olan küçük bir bedende sevgi olur önce. ve büyür şefkat ve güvenle. Öğretmenlik; bir hayata tanıklık etmektir. Bir çocuğun yürüdüğü yolların taşlarını tek tek döşemektir. Bir ömrün sorumluluğunu omuzlarında ve kalbinde taşımaktır. Bu nedenle çok kutsaldır. Öğretmen, eserini yarınlara büyütürken, bir mum misali kendini tüketir. Bu nedenle öğretmenlik, Cumhuriyetimizin geleceğidir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan'ın konuşması sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı okundu. Kutlama programında adaylığı kaldırılan öğretmenlerin 'Öğretmenlik Yemini' yapmasının ardından ilimiz öğretmenlerinden oluşan orkestra eşliğinde konser verildi. Öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi tarafından protokol ve misafirlere halk oyunları gösterisi sunuldu. Program 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile öğretmenler arasında düzenlenen anı, resim, fotoğraf, akıl ve zeka oyunları yarışmalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri ile emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" ve plaketlerinin Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan tarafından verilmesi ile sona erdi.