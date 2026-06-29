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Deneyap Teknoloji Atölyeleri dönem sonu proje şenliği tamamlandı

Deneyap Teknoloji Atölyeleri dönem sonu proje şenliği tamamlandı
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Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Dönem Sonu Proje Şenliği'nde öğrenciler, hazırladıkları projeleri jüriye sundu. Lise ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Dönem Sonu Proje Şenliği, Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Şenlikte öğrenciler, dönem boyunca eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri geliştirerek hazırladıkları projeleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Farklı kategorilerde hazırlanan projeler, belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda jüri tarafından incelendi. Yapılan puanlama sonucunda lise ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren takımlar belirlendi.

Programın sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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